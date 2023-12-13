بيسكوف: روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن موسكو تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الودية، والمشتركة المنفعة مع القاهرة.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن مهتمون بمواصلة تطوير علاقاتنا مع مصر، إنها ذات طبيعة تاريخية، والعلاقة بين (الرئيس الروسي) بوتين و(الرئيس المصري) السيسي ودية.. وذات منفعة مشتركة للطرفين".

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يذكر أن القاهرة شهدت في آب/أغسطس الماضي، مؤتمرا يحمل عنوان "80 عاما من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا"، أكد المشاركون فيه على أهمية العلاقات بين القاهرة وموسكو باعتبارها نموذجا للسلم والتنمية.

المصدر: تاس+ RT