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بيسكوف: روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

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بيسكوف: روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر
Gettyimages.ru
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صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن موسكو تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الودية، والمشتركة المنفعة مع القاهرة.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن مهتمون بمواصلة تطوير علاقاتنا مع مصر، إنها ذات طبيعة تاريخية، والعلاقة بين (الرئيس الروسي) بوتين و(الرئيس المصري) السيسي ودية.. وذات منفعة مشتركة للطرفين".

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يذكر أن القاهرة شهدت في آب/أغسطس الماضي، مؤتمرا يحمل عنوان "80 عاما من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا"، أكد المشاركون فيه على أهمية العلاقات بين القاهرة وموسكو باعتبارها نموذجا للسلم والتنمية.

المصدر: تاس+ RT

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