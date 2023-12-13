بيسكوف: روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر
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صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن موسكو تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الودية، والمشتركة المنفعة مع القاهرة.
وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن مهتمون بمواصلة تطوير علاقاتنا مع مصر، إنها ذات طبيعة تاريخية، والعلاقة بين (الرئيس الروسي) بوتين و(الرئيس المصري) السيسي ودية.. وذات منفعة مشتركة للطرفين".
يذكر أن القاهرة شهدت في آب/أغسطس الماضي، مؤتمرا يحمل عنوان "80 عاما من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا"، أكد المشاركون فيه على أهمية العلاقات بين القاهرة وموسكو باعتبارها نموذجا للسلم والتنمية.
المصدر: تاس+ RT