"أفضل المنتجات الروسية في مصر".. RT ترصد افتتاح الجناح الروسي في معرض "فوود أفريكا" بالقاهرة

افتتح الجناح الروسي تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا" في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "فود أفريكا 2023" في القاهرة اليوم.

إقرأ المزيد

وحضر افتتاح المعرض الممثل التجاري الروسي في مصر أليكسي تيفانيان، والملحق الزراعي بالسفارة الروسية في مصر سيرغي لفوف، ومدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر عمرو البلتاجي.

وقال البلتاجي في تصريحات لـRT: تشارك في المعرض 15 شركة روسية من كبريات الشركات المتخصصة بالمنتجات الغذائية التي تقدم "مجمدات، ولحوما، ومحاصيل زراعية، وزيوتا، وعبوات لحفظ الأطعمة".

وأشار إلى أن الشركات الروسية تبرم العديد من الصفقات التي منها التصدير المباشر، أو التصنيع المشترك مع المستثمرين في المنتجات القابلة للتصدير.

ولفت إلى أن الشركات الروسية تنظر إلى هذا المعرض كونه من أكبر المعارض التي تشارك بها، لذلك تكون حريصة على المشاركة كل عام بمنتجات جديدة ومختلفة، وهناك بعض الشركات التي تكون حاضرة باستمرار كل عام وتنضم إليها شركات جديدة.

وأكد البلتاجي أن الجناح الروسي في المعرض يعد من أكبر الأجنحة الغنية بالمواد المختلفة، وفي هذا العام، ستشارك العلامة التجارية "صنع في روسيا" من قبل 19 مصنعا محليا بينها 15 شركة خاصة بالمنتجات الغذائية.

ويقام المعرض الروسي في الجناح رقم 3 بمركز مصر للمعارض الدولية وسيصبح أحد أكبر الأجنحة حيث ستتجاوز مساحته 300 متر مربع.

المصدر: RT