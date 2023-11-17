روسيا تشارك بأفضل منتجاتها في مصر

تستعد الشركات الروسية للمشاركة في أحد أكبر المعارض الغذائية التي تنظمها مصر في الفترة من 12 لـ14 ديسمبر المقبل تحت مسمى "فوود أفريكا - 2023".

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وقال مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي في تصريحات لـRT، إنه من المقرر أن تشارك في المعرض 15 شركة روسية من كبرى الشركات الخاصة بالمنتجات الغذائية التي تقدم: "مجمدات، ولحوم، وحاصلات زراعية، وزيوت، حافظات الطعام".

وأشار إلى أن الشركات الروسية تبرم العديد من الصفقات التي من ضمنها التصدير المباشر، أو التصنيع المشترك مع المستثمرين في المنتجات القابلة للتصدير.

ونوه بأن الشركات الروسية تنظر إلى هذا المعرض كونه من أكبر المعارض التي تشارك بها، لذلك تكون الشركات حريصة على المشاركة كل عام بمنتجات جديدة ومختلفة، وهناك بعد الشركات التي تكون حاضرة باستمرار كل عام وتنضم إليها شركات جديدة.

وأكد البلتاجي أن الجناح الروسي في المعرض يعد من أكبر الأجنحة المتواجدة والغنية بالمواد المختلفة، وفي هذا العام، ستشارك العلامة التجارية "صنع في روسيا" من قبل 19 مصنعا محليا بينهم 15 شركة خاصة بالمنتجات الغذائية.

وسيقام المعرض الروسي في الجناح رقم 3 بمركز مصر للمعارض الدولية وسيصبح أحد أكبر الأجنحة حيث ستتجاوز مساحته 300 متر مربع.

المصدر: RT