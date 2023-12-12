إيران.. البرلمان يعارض الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة

عارض نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) اليوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ( تبدأ في 21 مارس 2024)، وفق وكالة "فارس".

وصوت 91 نائبا في جلسة البرلمان اليوم، لصالح المشروع، فيما عارضه 127، وامتنع 10 نواب عن التصويت.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد سلم البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة في 5 ديسمبر الجاري، مؤكدا حينئذ أن الموازنة العامة الجديدة، قابلة للتقييم وواقعية بكافة أقسامها (المصاريف والإيرادات والمستهدفات).

وأشار رئيسي إلى أن المشروع يراعي العدالة في المدفوعات على مستوى المحافظات وعلى الصعيد الوطني بشكل خاص، ويستهدف تفعيل القطاع الخاص والتعاونيات عبر توجيه ودعم وإشراف حكومي.

وأوضح أن ضرائب الموظفين لن ترفع، فيما يركز المشروع على المتهربين من الدفع، وأنه لم يتضمن الأساس الضريبي.

المصدر: "فارس"