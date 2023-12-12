تعطّل مشغّل الإنترنيت والاتصالات الأكبر في أوكرانيا

توقفت شركة Kyivstar أكبر مشغل للإنترنيت والاتصالات في أوكرانيا عن العمل في جميع أنحاء البلاد، كما توقف موقع الشركة عن العمل.

وذكرت قناة Espreso.tv التلفزيونية الأوكرانية: "صباح اليوم الثلاثاء، حدث عطل في عمل شركة الاتصالات Kyivstar ويشكو المستخدمون من انقطاع الاتصالات والإنترنيت وعدم القدرة على الدخول إلى موقع الشركة المشغلة".

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تجدر الإشارة إلى أنه عند محاولة تسجيل الدخول، يعطي موقع Kyivstar خطأ ولا تعمل الصفحة ولم تدل الشركة بأي توضيح أو بيان.

وأعلنت سلطات مدينة كييف يوم الجمعة الماضي وقف حركة القطارات بين محطتي ليبيدسكايا وديميفسكايا من خط المترو الأزرق، بسبب الضغط في النفق وظهور تشققات في جدرانه، ما أدى إلى تدفق المياه إليه.

واتهم رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال سلطات كييف بالتسبب في الكارثة التي شهدها مترو المدينة.

المصدر: نوفوستي