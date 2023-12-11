إيطاليا: ندرس تبعات فوز ترامب على دعم أوكرانيا وتشكيل جيش أوروبي قد يستغرق عقودا

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على أهمية تقييم التبعات التي قد يخلفها الفوز المحتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية على دعم الغرب لكييف.

وقال الوزير كروزيتّو، في منتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية: "لا أعرف ما الذي سنخاطر به إذا فاز ترامب، لكنني أعلم أننا بحاجة إلى تقييم جميع السيناريوهات"، مبينا أن "الالتزام الملقى على عاتق الأمم المتحدة هو أن تضع جميع الاحتمالات أمامها".

وبحسب كروزيتّو، فإنه "حتى لو غاب حجر واحد فقط من دعامة تأييد استمرار تدفق المساعدات لأوكرانيا، فلا بد من أنه ستكون هناك صعوبات".

وأضاف: "للحديث عن جيش أوروبي مشترك، علينا التطرق إلى شيء مختلف عن القوات المسلحة الوطنية، فهو أمر يستغرق بناؤه ما بين 25 إلى 30 عاما".

وأشار كروزيتّو إلى أن "أبسط طريقة لامتلاك قوات مسلحة أوروبية هي استخدام نظام الناتو، الذي يضم قوات إيطالية وإسبانية وفرنسية وبريطانية، يمكن للمرء أن يجعلها تعمل جميعها معا".

وأضاف: "بالطريقة ذاتها التي أنشئت بها منظمة حلف شمال الأطلسي، يمكن تشكيل القوات المسلحة الأوروبية، التي بوجود مركز قيادة وسيطرة موحّد، يمكنها التحرك كما لو كانت قوة واحدة".

وتابع: "إنه لن يكون جيشا أوروبيا، بل مجموعة جيوش وطنية تتحد لإنشاء دعامة للدفاع الأوروبي يتم دمجها بعد ذلك في جيش حلف شمال الأطلسي".

واختتم قائلا: "الأمر يكون هكذا أسرع بكثير، ولا يتطلب تغيير المنظمة بالكامل أيضا، لأن الوقت لا يسمح لنا بإضاعة 20 عاما".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه بحلول نهاية الأسبوع قد يواجه فلاديمير زيلينسكي حقيقة أن حليفيه الأكثر أهمية الولايات المتحدة وأوروبا سيرفضان استئناف المساعدات المالية لأوكرانيا.

وتابعت الصحيفة: "قد ينهي زيلينسكي هذا الأسبوع برؤية اثنين من أهم حلفائه وقد رفضا تجديد المساعدات المالية".

المصدر: آكي