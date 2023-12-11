أوكرانيا خارج "ترِندات"Google العالمية لهذا العام

أشارت بيانات خدمة"Google Trends"، التي تتتبع وتحدد الـ"Trends" (الاتجاهات والمواضيع الأكثر بحثا)على "غوغل" أن أوكرانيا ليست في قائمة العشرة الأكثر بحثا لعام 2023.

وأوضحت البيانات أن الصراع في قطاع غزّة يحتل المركز الأول في القائمة.

وبالإضافة إلى موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كان من بين الـ 10 المواضيع الأكثر بحثا لهذا العام أيضاً الأخبار المتعلقة بغواصة الأعماق التي انفجرت بالقرب من موقع غرق سفينة "تايتانيك"، والزلزال في تركيا، والثلاثة الأعاصير في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وحوادث إطلاق النار في ولايتي ماين وتينيسي الأميركيتين، ومسبار "تشاندرايان-3" الهندي الذي هبط على سطح القمر، والحرب في السودان.

وكان الصراع في أوكرانيا يحتل المرتبة الأولى في قائمة المواضيع الأكثر بحثا خلال العام الماضي.

وتذكر وسائل الإعلام الغربية في الآونة الأخيرة بشكل متزايد أن أوكرانيا تراجعت إلى المواقع الخلفية وسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن كييف باتت تفقد اهتمام الصحفيين بالتوازي مع تراجع دعم حلفائها.

المصدر: نوفوستي