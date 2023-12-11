حذر قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إيغور كيريلوف، من أن يلجأ جهاز الأمن الأوكراني إلى استفزاز كيميائي باستخدام أسلحة بيولوجية.

وقال إيغور كيريلوف: "إن جهاز الأمن الأوكراني، يمكنه تنفيذ استفزاز كيميائي في منطقة تقدم الجيش الروسي".

كما أوضح أنه "تم شراء شحنة من المواد الكيميائية من ألمانيا، فيما تقوم الخدمات الخاصة الأوكرانية بإعداد استفزاز ضد روسيا باستخدام هذه المواد السامة".

وأضاف: "وفقا لتقييمنا، يمكن لجهاز الأمن الأوكراني استخدام هذه المواد الكيميائية لاستفزاز كيميائي على الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة".

هذا وصرح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، في وقت سابق، بأن موسكو تمتلك أدلة لا تقبل الجدل على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يزودون أوكرانيا بالمواد الكيميائية السامة.

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المصدر: نوفوستي