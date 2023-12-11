أكد قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف أن الإدارة الأمريكية تتعمد تجاهل قضايا السلامة البيولوجية من أجل الحصول على فائض أرباح.

وأشار كيريلوف إلى أن قائمة الأشخاص المشاركين في الملف العسكري البيولوجي يمكن استكمالها بالأشخاص الذين أثروا في مسار التحقيق في أسباب وباء كوفيد-19، موضحا أن الحديث يدور حول موظفي الجهات الحكومية ومسؤولي الشركات الطبية والصيدلانية.

وقال قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية: "نشاطات هؤلاء المسؤولين تظهر بوضوح أن الإدارة الأمريكية تتجاهل عمدا أهم قضايا السلامة البيولوجية من أجل الحصول على أرباح فائضة".

ومن بين المشاركين في الملف البيولوجي العسكري، ذكر كيريلوف المستشارَ السابق للبيت الأبيض ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوسي، ومديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من 2018 إلى 2021 جينا هاسبل، التي أشرفت على تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية من قبل وكالة المخابرات المركزية، وشاركت في تحقيق يهدف إلى تحديد أسباب جائحة كوفيد-19.

ويحدد الملف أيضا الرئيسة السابقة لشركة Metabiota، نيتا مادخاف، التي كانت منظمة منصة التنبؤ بسيناريوهات تطور جائحة كوفيد-19، تلك التي تبين أنها غير فعالة على الإطلاق، وأيضا أليكس عازار، الذي شغل منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي من 2018 إلى 2021.

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، بأن موسكو تمتلك أدلة لا تقبل الجدل على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يزودون أوكرانيا بالمواد الكيميائية السامة.

كما حذر قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إيغور كيريلوف، من أن تلجأ القوات الأوكرانية إلى استخدام أسلحة بيولوجية بسبب فشل "هجومها المضاد".

المصدر: RT