الجيش الروسي يدخل سلاحا جديدا في المواجهة مع القوات الأوكرانية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء استخدام مروحيات "كا-52" مطوّرة لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة.

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وأضافت الوزارة أن المروحيات أدت مهمة قتالية بتغطية القوات البرية الروسية، وأسفرت ضرباتها عن تدمير مركز قيادي وعدد من المدرعات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وتم تطوير "كا-52 إم" بناء على نتائج استخدام النسخة الأصلية منها في سوريا، حيث تم تزويدها بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار نشط جديد، ومجموعة واسعة من الأسلحة المطورة.

المصدر: نوفوستي