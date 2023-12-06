روسيا تجهّز الجيش بمدرعات جديدة ودبابات " T-90M" المعدّلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش حصل على دفعة من الآليات العسكرية ودبابات " T-90M" المعدّلة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة: "تسلمت وحدات الجيش الروسية دفعة مكونة من 15 دبابة من دبابات T-90M (proriv) الجديدة، هذه المركبات ستعزز قدرات قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للجيش".

وأضاف البيان:"قوات المنطقة العسكرية المركزية حصلت أيضا على 100 مدرعة ناقلة للمشاة من نوع BMP-2، إضافة إلى دبابات T-72B3، بالمجمل أصبح لدى القوات في نوفمبر الماضي 700 آلية جديدة".

وحصلت دبابات T-90M الجديدة على هياكل منخفضة الارتفاع ما يصعب عملية استهدافها، وزوّدت أبراجها القتالية بدروع حماية ديناميكية ممتازة تحميها من أقوى الأسلحة المضادة للدروع، كما حصنت هياكلها بهذه الدروع أيضا.

ويعتبر السلاح الرئيسي لهذه الدبابات هو مدافعها من عيار 125 ملم، والقادرة على إطلاق الذخائر العادية لمسافة 4 كلم، وإطلاق الذخائر الصاروخية الموجهة لمسافة 5 كلم، كما يمكنها إطلاق الذخائر الصاروخية الشديدة الانفجار والتي يصل مداها إلى 10 كلم.

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وتلقت هذه الدبابات أيضا معدات توجيه حديثة تمكنها من رصد أهدافها بدقة ليلا ونهارا، كما أن معداتها تسمح بتلقي وإرسال المعلومات من وإلى المراكز العسكرية في أرض المعركة، الأمر الذي يجعلها متفوقة على دبابات "T-90" بنسخها التقليدية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا