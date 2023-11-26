الدبابات الروسية تحصل على دروع "تخفيها"عن رادارات العدو

حصلت دبابات "T-90M" الروسية التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة، على دروع تمويه خاصة قادرة على إخفائها عن أجهزة التصوير الحراري والرادارات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدروع الجديدة قادرة على تمويه الدبابات بشكل جيّد في الغابات، كما أنها قادرة على إخفاء الانبعاثات الحرارية التي تصدرها الدبابة في أثناء عملها، الأمر الذي يقلل من نطاق اكتشافها من قبل الرادارات وأجهزة التصوير الحراري المستعملة في درونات الاستطلاع التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن روسيا بدأت بتزويد دبابات "T-90M" التي تشارك في المعارك بأنظمة خاصة تقلل من البصمة الرادارية لهياكلها، أي أن عملية رصد الدبابات من قبل الدرونات وطائرات الاستطلاع تصبح أصعب أيضا.

إقرأ المزيد

وتعتبر "T-90M" نسخة مطورة عن دبابات "T-90" الروسية، وتتميز بحصولها على سبطانة ذات دقة تصويب عالية من عيار 125 ملم، أنظمة "كالينا" للتوجيه والتصويب الإلكتروني، والتي تعتمد على تقنيات بصرية وحرارية متطورة، إضافة لمدفع رشاش يمكن التحكم به عن بعد من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا