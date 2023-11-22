الجيش الروسي يحصل على قاذفات Su-34 المعدّلة

حصلت قوات سلاح الجو في الجيش الروسي على دفعة من قاذفات Su-34 المعدّلة.

وجاء في منشور على موقع "روسيسكايا غازيتا" الروسي:"حصلت الوحدات القتالية التابعة لسلاح الجو في الجيش الروسي على دفعة من قاذفات Su-34 المطوّرة، تم تصنيع هذه الطائرات في مصنع تشكالوف في نوفوسيبيرسك".

وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الروسية:"خضعت هذه الطائرات لسلسلة من الاختبارات الأرضية واختبارات الطيران. قاذفات Su-34 الجديدة تم تكييفها لاستخدام أسلحة الطيران المتقدمة، ونتيجة للتعديلات زادت دقة إصابتها للأهداف، وباتت قادرة على إصابة الأهداف البرية والمائية على مسافات أبعد".

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وتجدر الإشارة إلى أن قاذفة روسية من طراز Su-34 تمكنت في سبتمبر الماضي، من إطلاق صاروخ مجنح بعيد المدى ودمرت منشأة مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية، وسابقا كانت هذه الأنواع من الصواريخ تستعمل مع القاذفات الاستراتيجية الروسية Tu-95 و Tu-160و Tu-22M، إذ تجهز هذه الطائرات بصواريخ "KH-32" و" KH-55".

المصدر: روسيسكا غازيتا