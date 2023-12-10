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ضابط استخبارات متقاعد: سياسة بايدن تحرّض على مواجهة نووية مع روسيا

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ضابط استخبارات متقاعد: سياسة بايدن تحرّض على مواجهة نووية مع روسيا
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحرّض على إثارة مواجهة نووية مع روسيا.

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وكتب ريتر في صحفته على منصة "X": "أوضح بايدن أنه يقف على الطريق الذي يودي إلى مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية النزاع بين روسيا و"الناتو".

وأشار إلى أن أوروبا تخشى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة لأنه قد يحل حلف "الناتو".

وأضاف: "لكن الحفاظ على الذات الأمريكية يتطلب عودة ترامب إلى الرئاسة".

وتؤكد روسيا أن استمرار توسع "الناتو" لن يؤدي إلى تحقيق قدر أكبر من الأمن في أوروبا، وأعربت عن استعدادها للحوار المتكافئ شريطة تخلي الغرب عن مسار عسكرة القارة.

المصدر: نوفوستي

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