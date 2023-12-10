ضابط استخبارات متقاعد: سياسة بايدن تحرّض على مواجهة نووية مع روسيا

قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحرّض على إثارة مواجهة نووية مع روسيا.

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وكتب ريتر في صحفته على منصة "X": "أوضح بايدن أنه يقف على الطريق الذي يودي إلى مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية النزاع بين روسيا و"الناتو".

Biden has made it clear he is embarked on a path that leads toward a nuclear confrontation between the U.S. and Russia triggered by a Russian-NATO conflict.



Europe is afraid that if Donald Trump is elected in 2024, he may dismantle NATO.



American self-preservation dictates that… — Scott Ritter (@RealScottRitter) December 9, 2023

وأشار إلى أن أوروبا تخشى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة لأنه قد يحل حلف "الناتو".

وأضاف: "لكن الحفاظ على الذات الأمريكية يتطلب عودة ترامب إلى الرئاسة".

وتؤكد روسيا أن استمرار توسع "الناتو" لن يؤدي إلى تحقيق قدر أكبر من الأمن في أوروبا، وأعربت عن استعدادها للحوار المتكافئ شريطة تخلي الغرب عن مسار عسكرة القارة.

المصدر: نوفوستي