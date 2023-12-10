 
مباشر

ماذا حصل للضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل في غزة أهداها لابنته؟ (صور+ فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkk5

قتل الضابط الإسرائيلي إيال مئير بيركوفيتش خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

إقرأ المزيد
ضابط إسرائيلي يهدي طفلته تفجيرا في عيد ميلادها الثاني (فيديو)
ضابط إسرائيلي يهدي طفلته تفجيرا في عيد ميلادها الثاني (فيديو)

وأفاد الجيش الإسرائيلي على موقعه بمقتل بيركوفيتش من القدس البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي ضمن الكتيبة 699 تشكيل حجي 551.

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية بشكل مباشر أن الضابط الذي قتل هو نفسه صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته في غزة، لكن تم نشر صورة بيركوفيتش، التي تتطابق مع صاحب الفيديو الشهير، الذي أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، بث ضابط إسرائيلي مقطع فيديو خلال العد التنازلي لتفجير أحد المنازل في خان يونس، وعلق عليه قائلا: "هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني".

ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن 420 ضابطا وجنديا قتلوا في معارك غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لقي منهم نحو 20 عسكريا مصرعهم خلال الأيام الخمسة الماضية.

ماذا حصل للضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل في غزة أهداها لابنته؟ (صور+ فيديو)  

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا