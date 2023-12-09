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خبير عسكري أميركي: على كييف التفكير بالاحتفاظ بما لديها وليس استعادة ما فقدته

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خبير عسكري أميركي: على كييف التفكير بالاحتفاظ بما لديها وليس استعادة ما فقدته
Legion-Media
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قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، إن فلاديمير زيلينسكي إذا لم يبدأ مفاوضات السلام بشروط روسيا، فقد يفقد السيطرة على مزيد من المدن.

واقترح ريتر في مقابلة مع قناة "U.S. Tour of Duty" على يوتيوب: "إذا لم توقف أوكرانيا الصراع الآن، فسوف تستولي روسيا على أوديسا ونيكولاييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك".

وبحسب العسكري السابق، كييف ليست في وضع يسمح لها بالتفكير في استعادة الأراضي التي خسرتها وأصبحت جزءا من روسيا بعد إجراء الاستفتاءات. وأضاف موسكو فعليا انتصرت، وبالتالي فإن الصراع سينتهي بشروطها.

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وقد أعربت روسيا مراراً عن استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف فرضت حظراً تشريعيا على التفاوض مع روسيا.

ووفقا لفلاديمير بوتين، موسكو لم تكن أبدا ضد حل الصراع بالوسائل السلمية، ولكن بشرط ضمان أمنها.

المصدر: ريا نوفوستي

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