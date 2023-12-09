ألمانيا.. شعبية المستشار شولتس إلى الحضيض في آخر الاستطلاعات المحلية

أعربت نسبة 73% من الألمان المشاركين في استطلاع للرأي عن عدم الرضا عن أداء حكومة المستشار أولاف شولتس، وفي المقابل اعتبرت نسبة 20% فقط من المستطلعة آراؤهم أن شولتس "يقوم بعمل جيد".

وبصورة عامة أعرب 73% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن الحكومة الألمانية بأكملها ويعتقد أغلبية الألمان - بنسبة 74% - أن أداء أولاف شولتس سيء للغاية في موقعه كمستشار فيدرالي.

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وقد أجرت هذا الاستطلاع خدمة العلوم الاجتماعية YouGov. وقالت إن 22٪ فقط يشيدون إيجابا بعمل مجلس الوزراء.

يشار إلى أنه شارك في هذا الاستطلاع 2119 شخصا.

الجدير بالذكر أنه في يوم الخميس الماضي، نشر معهد Infratest dimap نتائج مماثلة، وبحسب نتائجه فإن 20٪ فقط راضون عن أداء شولتس.

هذا ويتعرض عمل الحكومة الألمانية لضغوط بسبب الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية الفيدرالية، والذي حظر إنفاق 60 مليار يورو على المشاريع المناخية والبيئية.

وفي الأولويات بداية، تم تخصيص هذه الأموال من أجل مكافحة تداعيات الوباء، إلّا أن حكومة شولتس أعادت توزيعها في نهاية عام 2021 على أحد الصناديق الجديدة. وبعد مضي حوالي العامين، قضت المحكمة بأن القرار "غير دستوري".

وبالتالي، سيتعيّن على الحكومة الآن أن تسعى للحصول على هذه الأموال من مصادر أخرى لتمويل المشاريع المتفق عليها أصلا. ولكن الأمر معقد وذلك بسبب عدم توفر الوقت الكافي لمجلس الوزراء للاتفاق على موازنة 2024 في الوقت المناسب.

المصدر: تاس