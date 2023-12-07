شولتس المستشار الألماني الأقل شعبية منذ عام 1997

عبر 20 بالمئة فقط من الألمان عن رضاهم عن أداء المستشار الألماني أولاف شولتز، وهو أدنى مؤشر لشعبية رئيس حكومة ألماني منذ بداية إجراء البحوث الاجتماعية في عام 1997.

تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال استطلاع أجراه معهد الأبحاث Infratest dimap لصالح قناة ARD التلفزيونية.

خلال شهر واحد، انخفض مؤشر دعم شولز بمقدار 8 نقاط مئوية. إذ يعتقد 48 بالمئة فقط من المستطلعة آراؤهم أنه "يتصرف بحذر". ويعتقد 27 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن شولتس "يؤدي مهام عمله بشكل جيد"، فيما أشار 23 بالمئة منهم فقط إلى أنه "يستطيع قيادة البلاد بشكل جيد خلال الأزمات".

ويواصل حزب المستشار، (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني)، فقدان شعبيته، فهو حاليا يحظى بدعم 14 بالمئة فقط من الناخبين، وهذا يعني أن الحزب يأتي حتى خلف حزب الخضر، الذي يحظى بدعم 15 بالمئة.

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وبشكل عام فإن 17 بالمئة فقط من الناخبين راضون عن أداء الحكومة. وهذا يمثل انخفاضا قدره 6 نقاط مئوية، مقارنة بشهر نوفمبر، وهو أسوأ رقم على الإطلاق يحققه تحالف "إشارة المرور" (يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر).

تتصدر الكتلة المحافظة (مكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) تصنيفات "شعبية الأحزاب السياسية في ألمانيا"، حيث يدعمه 32 بالمئة من الأصوات.

وفي المركز الثاني يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا، حيث أبدى 21 بالمئة من الألمان استعدادهم للتصويت لصالحه. ولم يحصل الحزب الديمقراطي الحر إلا على 4 بالمئة فقط، وبهذه النتيجة لم يدخل البرلمان. وحصل حزب اليسار على 3 بالمئة فقط من الأصوات، وهو بدوره لم يتخطَّ حاجز الـ 5 بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان.

ويظل السياسي الأكثر شعبية هو وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، حيث يؤيده 52 بالمئة من سكان ألمانيا.

وفي المركز الثاني جاءت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بنسبة 38 بالمئة من الأصوات.

ويحتل زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز المركز الثالث بنسبة 32 بالمئة من الأصوات.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، وشارك فيه 1364 شخصًا.

المصدر: تاس