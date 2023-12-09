مدفيديف يرد على تصريحات شولتس حول سبب توقف الغاز الروسي ويصفها بالكاذبة

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف على مزاعم المستشار الألماني أولاف شولتس، حول سبب توقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا ووصفها بالكاذبة.

وقال مدفيديف ردا على تصريحات شولتز: "الألماني (شولس) يكذب ولا يحمر خجلا! لقد رفضوا بأنفسهم، وتخلوا عن شعبهم بسبب كراهيتهم لروسيا، والآن يراوغون ويكذبون!".

وفي وقت سابق، قال شولتس إن روسيا توقفت عن توريد الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، ونتيجة لذلك، كانت هي المسؤولة عن زيادة أسعار الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا أصبحت صعبة بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي على خطي أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الجنوبي" لنقل الغاز العام الماضي.

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف إن روسيا نفسها لم "تغلق" خط الإمداد بالغاز، وتظل موردا موثوقا للغاز حتى في الظروف الصعبة الحالية.

وتشهد أسعار الغاز المسال وموارد الطاقة بصفة عامة ارتفاعا كبيرا في الدول الأوروبية، إلى جانب تسجيل نسب تضخم قياسية وذلك على خلفية توقف إمدادات الغاز الروسي وكذلك العقوبات التي يفرضها الغرب ضد روسيا والتي انعكست سلبا على اقتصادات الدول الأوروبية بالدرجة الأولى.

المصدر: نوفوستي