بوليانسكي: روسيا لن تسمح للمسؤولين عن تفجير خطي أنابيب السيل الشمالي للغاز بالإفلات من العقاب

أكد النائب الأول للممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي أن روسيا لن تسمح للمسؤولين عن تدمير خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" بالإفلات من المسؤولية.

وقال بوليانسكي لإذاعة "فيستي إف إم": إن مجلس الأمن الدولي، بالطبع ليس المنبر الوحيد الذي نثير فيه هذه القضية (تفجيرات خطوط الغاز)، وهو ليس المنبر الأكثر أهمية في هذا الشأن.. لن نتخلى عن ملاحقة من تسببوا بذلك.

وأضاف: أعتقد أنهم يدركون أنهم سيخضعون للمساءلة إن عاجلاً أم آجلاً.

ووفقا له، هناك العديد من الدول التي ترى أن ما حدث لخطي غاز "السيل الشمالي" ينطوي على تهديدات مستقبلية كبيرة".

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وأضاف الدبلوماسي: إذا سمحنا بالإفلات من العقاب، فإن هذا سيعطيهم الجرأة لتنفيذ هجمات إرهابية إضافية على البني التحتية ذات الأهمية السياسية الواقعة خارج الحدود".

جدير بالتذكير أن تفجيرات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي -2"، وقعت في 26 سبتمبر 2022. وتقول السويد والدنمارك وألمانيا إنها تجري تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج ملموسة.

ووصف الكرملين هذه التفجيرات بأنها عمل من أعمال الإرهاب الدولي.

المصدر: تاس