بكين تعتزم اتخاذ إجراءات فعالة بشأن القيود الأمريكية على الشركات الصينية

صرح المتحدث باسم سفارة بكين لدى واشنطن، ليو بينغيو، أن السلطات تعتزم اتخاذ تدابير فعالة فيما يتعلق بقرار الإدارة الأمريكية فرض حظر على استيراد منتجات ثلاث شركات أخرى في الصين.

وأكد المتحدث باسم سفارة بكين لدى واشنطن، ليو بينغيو، لوكالة "تاس" في تعليقه على تصرفات واشنطن قائلا: "بناء على الأكاذيب، أقرت الولايات المتحدة ما يسمى بقانون منع العمل القسري للأويغور، مما أدى إلى تخريب القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية وتقويض استقرار سلاسل الصناعة والإمداد الدولية من خلال إدراج الشركات الصينية في قائمة العقوبات المقابلة وتوسيع نطاق القمع".

وشدد بينغيو، على أن "الولايات المتحدة، في جوهرها، ضد الشركات الصينية، وتقوض بذلك ازدهار واستقرار شينجيانغ، وتعيق تنمية الصين".

وأضاف: "تعارض الصين ذلك بحزم وستتخذ إجراءات فعالة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم".

وأدرجت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، شركة "COFCO Sugar Holdings Co"، والتي تنتج السكر، على القائمة السوداء، وشركة تصنيع الإلكترونيات Sichuan" Jingweida Technology Group"، وشركة Anhui Xinya New Materials" Co"، التي تنتج منتجات النحاس. كما يحظر استيراد منتجات هذه الشركات إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 11 ديسمبر من هذا العام بحجة "حماية حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ". فيما شملت قائمة العقوبات حتى الأن 30 شركة صينية.

وتتهم الإدارة الأمريكية الحكومة الصينية بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ". فيما ترفض بكين مثل هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وفي 23 ديسمبر 2021، دخل قانون حيز التنفيذ في الولايات المتحدة يفرض قيودا على استيراد البضائع من شينجيانغ، بالإضافة إلى عقوبات ضد الأفراد والمنظمات التي تدعي واشنطن أنها مسؤولة عن الاستخدام المزعوم "للعمل القسري".

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المصدر: تاس