بايدن يوقع قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم الخميس على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية.

ويأتي التشريع، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونغرس يوم 16 ديسمبر، في إطار رد واشنطن على معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة.

وأقر الكونغرس الإجراء هذا الشهر بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ.

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ويبقي التشريع التوافقي على بند يضع افتراضا بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ تم صنعها بالسخرة، من أجل حظر مثل هذه الواردات.

وأقامت الحكومة الصينية في الإقليم شبكة معسكرات احتجاز للأويغور وأقليات مسلمة أخرى.

وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانغ، التي تزود العالم بكمية كبيرة من المواد اللازمة للألواح الشمسية، لكن الحكومة الأمريكية وكثيرا من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين تنفذ "إبادة جماعية" هناك.

المصدر: "رويترز"