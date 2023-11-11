وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد أهمية العلاقات "السليمة" مع الصين

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على أهمية العلاقات الاقتصادية "السليمة" بين الولايات المتحدة والصين.

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والتقت وزيرة الاقتصاد والمال في إدارة الرئيس جو بايدن يومي الخميس والجمعة نائب رئيس الوزراء الصيني هيه ليفينغ في سان فرانسيسكو، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي تعقد في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا بين 12 و18 نوفمبر.

ويسعى البلدان اللذان يسود التوتر علاقاتهما، إلى إعادة التواصل منذ أشهر عدة، من خلال زيارات دبلوماسية.

وشددت يلين على أن "لا شيء يمكن أن يحل محل الدبلوماسية وجها لوجه"، مرحبة بتبادلات "صريحة ومباشرة ومثمرة" وبـ"فرصة التفاعل مع نائب رئيس الوزراء على مستوى شخصي أكثر".

وأعلنت أنها ستزور الصين عام 2024 بدعوة من رئيسها، بعد أن كانت زارتها في بداية يوليو.

وأعلن البيت الأبيض من جهته الجمعة أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في 15 نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو، بهدف "إدارة التنافس بين واشنطن وبكين بشكل مسؤول".

ويسود توتر بين البلدين على خلفية ملفات عدة، من تايوان مرورا بالمسائل الاقتصادية وصولا إلى قضية بحر الصين الجنوبي.

وتفرض الولايات المتحدة خصوصا قيودا تجارية على تصدير كثير من المنتجات الأميركية إلى الصين، ولا سيما المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع أشباه الموصلات. وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمنها القومي فيما ترى بكين في ذلك مناورة تستهدف إبطاء نموها الاقتصادي.

وأعرب ليفينغ أمام يلين "بوضوح عن مخاوف" بلاده بشأن هذه الممارسات و"طالب الجانب الأمريكي بالرد عليها عبر إجراءات ملموسة"، حسب بيان نشرته الحكومة الصينية السبت.

من جهتها أعلنت الوزيرة الأمريكية أن بلادها لا تسعى إلى "الانفصال" اقتصاديا عن الصين، وهو ما "سيضر" بالبلدين و"يزعزع استقرار العالم". لكنها أضافت أنه "لكي تكون العلاقات الاقتصادية صحية، يجب معاملة العمال والشركات الأميركية بشكل عادل".

المصدر: أ ف ب