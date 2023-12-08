تقرير: إدارة بايدن تأوي المهاجرين في حقول مفتوحة في تكساس (صور)

قال مصدر في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إن حرس الحدود في ولاية تكساس يأوي المهاجرين في حقول مفتوحة، بسبب عدم قدرة المرافق على استيعاب أعداد المهاجرين الكبيرة.

وقال موقع breitbart الأمريكي إنه مع زيادة طاقتها في مرافق المعالجة بأكثر من ثلاثة أضعاف، أدى اندفاع المهاجرين المتدفقين إلى مدينة إيغل باس في تكساس إلى إيواء المهاجرين في حقل مفتوح بالقرب من ميناء الدخول المفتوح الوحيد في المدينة.

ووفقا لمصدر داخل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن حرس الحدود مضطر الآن إلى احتجاز المهاجرين في الهواء الطلق في جميع المرافق تقريبا وبالقرب من جسر كامينو ريال الدولي الثاني في وسط المدينة.

وذكر الموقع أنه تم تزويد أكثر من 1200 مهاجر ببطانيات حرارية وتم وضعهم في حقل مفتوح بالقرب من الجسر الدولي حيث استنفدت الوكالة قدرتها على نقل واحتجاز المهاجرين في محطات دورية الحدود القريبة.

وحسب المصدر فإن مركز المعالجة الوحيد المصمم لاستيعاب 1000 مهاجر، يضم الآن أكثر من 4000 مهاجر.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لنقل المهاجرين بسرعة من الحقول المفتوحة بالقرب من ميناء الدخول، ينتظر أكثر من 600 مهاجر النقل إلى المرافق التي تؤوي بالفعل أكثر من 5,400 مهاجر.

وقال المصدر: "لم يعد لدينا مجال لاحتجاز أي شخص دون تدخل خارجي كبير من قبل إدارة الجمارك وحماية الحدود. لقد نفدت الخيارات لدينا، ولا يبدو أن المساعدة تأتي من هذه الإدارة".

وأفاد بأنه سيتم إطلاق سراح معظم المهاجرين المحتجزين في الهواء الطلق بعد عبور نهر ريو غراندي إلى الولايات المتحدة لمتابعة طلبات اللجوء.

المصدر: breitbart