بوتين يؤكد أنه سيستغل الدعوة التي تلقاها من نظيره رئيسي لزيارة إيران

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سينتهز فرصة الدعوة التي وجهها له نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي لزيارة إيران، وقال خلال استقباله في العاصمة موسكو: "حتما سأستغل دعوتكم لي".

هذا ويجري الرئيس بوتين محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، في الكرملين.

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وقال بوتين لرئيسي: "سأستفيد بالتأكيد من دعوتكم"، وذلك ردا على اقتراح رئيسي على بوتين زيارة إيران، لافتا إلى أن الدولتين لا تكفان عن العمل سوية، مبينا أن توقيع الجانبين على وثائق مشتركة من المقرر أن يتم نهاية العام الجاري.

وقد استقبل الرئيس بوتين، اليوم الخميس، نظيره الإيراني رئيسي في الكرملين، وقال: "بالطبع من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة في ما يتعلق بالوضع في فلسطين".

وأشار بوتين إلى أن "لدينا مشاريع بنية تحتية كبيرة، لقد ناقشناها طوال فترة طويلة، والآن وصلنا إلى مرحلة التنفيذ العملي لبناء خطوط السكة الحديدية (شمال- جنوب)".

وأضاف الرئيس الروسي: "نحن نعمل بشكل طبيعي وتقليدياً في قطاع الطاقة، وفي مجال التعليم، ولدينا عدد كبير من الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون هنا. وبشكل عام، العمل نشط وحثيث للغاية في كافة المجالات تقريبا".

كما لفت الرئيس الروسي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي.

المصدر: نوفوستي