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النيران تندلع في محرك طائرة روسية بعد إقلاعها وقائدها يتخذ قرارا سريعا (فيديو)

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النيران تندلع في محرك طائرة روسية بعد إقلاعها وقائدها يتخذ قرارا سريعا (فيديو)
Sputnik
طائرة روسية من طراز "تو-24"، أرشيف
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اندلع حريق في محرك طائرة شحن روسية من طراز "تو-204" عقب إقلاعها من مطار أولان أودي في جمهورية بورياتيا الروسية.

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وكتب حاكم جمهورية بورياتيا الروسية ألكسي تسيدينوف في صفحته على "تلغرام": "اندلعت النار في محرك طائرة شحن "تو-204" تابعة لشركة "أفياستار – تو" أثناء إقلاعها، وتمكن طاقمها من الهبوط بها بسلام دون أن يسفر ذلك عن إصابات بين أفراد الطاقم".

من جهته قال المكتب الصحفي لنيابة النقل بمنطقة شرق سيبيريا إن الطائرة كانت تقوم برحلة شحن إلى مدينة تشانغتشو الصينية.

وأضافت أنه تم إطفاء الحريق في المحرك الأيسر، وأن أيا من أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة لم يصب.

المصدر: نوفوستي

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