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روسيا.. طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح (صور)

أخبار روسيا

روسيا.. طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح (صور)
Sputnik
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هبطت طائرة ركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، وفقا للطوارئ المحلية، ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام.

وقال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف أنه، حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.

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وذكرت الطوارئ أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليا لفحص طبي.

وفي وقت سابق، فشلت طائرة ركاب من طراز "إيرباص A320" كانت تنفذ رحلة من سوتشي إلى أومسك، في الهبوط بمطار وجهتها وأطلقت أشارة استغاثة.

وأفاد مطار نوفوسيبيرسك بأنه تم توجيه الطائرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك "لأسباب فنية".

وأوضح حاكم مقاطعة أومسك فيتالي خوتسينكو، في وقت لاحق أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري في نوفوسيبيرسك بسبب خلل في النظام الهيدروليكي.

المصدر: وكالات

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