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البيت الأبيض لا يستبعد اندلاع مواجهة بين القوات الأمريكية والروسية بعد انتصار روسيا في أوكرانيا

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البيت الأبيض لا يستبعد اندلاع مواجهة بين القوات الأمريكية والروسية بعد انتصار روسيا في أوكرانيا
Sputnik
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أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعتبر مشاركة القوات الأمريكية في مواجهة مع الجيش الروسي بعد انتصار روسيا في أوكرانيا أمرا مرجحا للغاية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: "من المرجح للغاية أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرا استراتيجيا في أوكرانيا".

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وادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق من أن روسيا ستقوم بمهاجمة دول في حلف "الناتو" وذلك بعد إعلان موسكو الانتصار في أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، منذ قليل تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار وحذر من أنها "قد تكون واحدة من آخر الحزم" إذا لم يوافق الكونغرس على استمرار التمويل.

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في برنامجه على شبكة التواصل الاجتماعي X إنه يتم إسكات السياسيين الأمريكيين الذين يعارضون علنا الدعم المستمر لأوكرانيا، باتهامهم بالتعامل مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

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