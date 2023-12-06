تنزانيا تعلن عن حصيلة كارثية لضحايا انزلاقات التربة (فيديو)

أعلنت سلطات تنزانيا الثلاثاء أن انزلاقات التربة والفيضانات بشمال البلاد أودت بحياة 65 شخصا على الأقل، في مراجعة لحصيلة سابقة بلغت 68 شخصا صدرت عن مسؤولين إقليميين في اليوم السابق.

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وقال رئيس وزراء تنزانيا قاسم مجاليوا "عثر على جثتين أخريين خلال عملية البحث الجارية ووصلت حصيلة القتلى الآن إلى 65".

وهطلت أمطار غزيرة منذ السبت على مدينة كاتيش في شمال تنزانيا الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الحطام متناثرا في الشوارع فيما انقطعت طرق رئيسية وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات.

وأفاد الناطق باسم الحكومة موبهاري ماتينيي بأن حوالى 5600 شخص نزحوا جراء انزلاقات التربة.

TRCS Staffs have conducted floods and land slide assesment in Hanang District,Manyara Region @IFRCAfrica@ifrcpic.twitter.com/2rRzgpj2ik — Tanzania Red Cross Society (@trcs1962) December 5, 2023

Dozens killed and death toll rising as #Tanzania reels from catastrophic flooding and multiple mudslides destroying hectares of land, and damaging roads, homes and businesses



VC: Ptr Kenyatta & Thika Town Today - 3T#Flood#Landslide#Hanang#Manyara#EastAfrica#Africa… pic.twitter.com/UMoYTTDqh6 — Earth42morrow (@Earth42morrow) December 5, 2023

وتواجه تنزانيا وجاراتها في شرق إفريقيا، كينيا والصومال وإثيوبيا، فيضانات ناجمة عن الأمطار التي تتسبب بها ظاهرة "إل نينيو".

وتفاقم الفيضانات الأزمة الإنسانية في المنطقة التي شهدت أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود تركت الملايين يعانون من الجوع.

وفي الفترة ما بين أكتوبر 1997 يناير 1998، تسببت الفيضانات بمقتل أكثر من ستة آلاف شخص في خمسة بلدان في المنطقة.

ويقول العلماء إن الأحداث المناخية القصوى مثل الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات أصبحت أطول وأكثر شدة وأكثر تواترا بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.

المصدر: أ ف ب