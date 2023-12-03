47 قتيلا على الأقل جراء انزلاقات تربة في شمال تنزانيا

قُتل 47 شخصا على الأقل وأصيب 85 آخرون بجروح في انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال تنزانيا، حسبما أفاد مسؤول محلي الأحد، محذّرا من ارتفاع الحصيلة.

وانهمرت أمطار غزيرة منذ السبت على مدينة كاتيش في شمال تنزانيا الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما على ما أعلنت مفوضة منطقة هانانغ، جانيث مايانجا.

وقالت المفوضة الإقليمية في منطقة مانيارا في شمال تنزانيا كوين سينديغا، لوسائل إعلام محلية: "حتى هذا المساء، بلغ عدد الضحايا 47 قتيلا و85 جريحا".

وحذّرت مايانجا من أنّ عدد القتلى "من المرجّح أن يرتفع".

وقدمت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، الموجودة في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، "تعازيها" مشيرة إلى أنها "أمرت بتوزيع" مواد الإغاثة لمساعدة المحتاجين.

المصدر: AFP