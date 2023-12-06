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إيران توقف سفينتين في الخليج محملتين بـ4.5 مليون لتر من الوقود المهرب

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إيران توقف سفينتين في الخليج محملتين بـ4.5 مليون لتر من الوقود المهرب
AP
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قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بتوقيف ناقلتي نفط في مياه الخليج تحملان نحو 4.5 مليون لتر من الوقود المهرب، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" اليوم الأربعاء.

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وحسب الوكالة، فإنه تم احتجاز السفينتين قبالة سواحل جزيرة أبو موسى. وكانت إحدى الناقلتين تحمل 2.28 مليون لتر من الوقود المهرب، وكان على متنها طاقم 13 فردا، جميعهم من المواطنين الأجانب.

أما الناقلة الثانية فكانت تحمل 2.3 مليون لتر من النفط المصدر بشكل غير قانوني وعلى متنها طاقم مكون من 21 فردا، هم أيضا مواطنون أجانب.

وقالت "تسنيم" إنه تم احتجاز جميع المهربين، دون أن تذكر جنسياتهم، وأضافت أنه تم تسليم السفينتين إلى السلطات القضائية "لاتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: "تسنيم"

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