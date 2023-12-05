الصين تعرب عن استعداها للتعاون مع روسيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

أعلن وزير الأمن العام الصيني، وانغ شياو هونغ، خلال اجتماع مع وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وقال وانغ شياو هونغ خلال اجتماعه مع الوزير الروسي في بكين: "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي مجال الأمن السيبراني، وفي مجال مكافحة تهريب المخدرات".

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وأكد أن الصين مستعدة أيضا لمواصلة تعزيز الأمن والاستقرار العالميين مع روسيا.

وأشار إلى أن العلاقات الروسية-الصينية تحافظ على تنمية سليمة ومستقرة في ظل التوجيه الاستراتيجي من رئيسي البلدين.

ومن جانبه، أعرب كولوكولتسيف عن استعداد روسيا لتعميق التبادلات والتعاون على المستوى الثنائي من أجل صون أمن واستقرار البلدين.

المصدر: نوفوستي+شينخوا