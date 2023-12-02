البنتاغون: نفوذ الصين وروسيا يشكل التهديد الرئيسي على أمننا القومي

أعلن مدير القيادة السيبرانية الأمريكية الجنرال، بول ناكاسوني، أن نفوذ روسيا والصين في نصف الكرة الغربي يشكل التهديد الرئيسي على أمن الولايات المتحدة على المدى الطويل.

وقال ناكاسوني في منتدى نظمته مؤسسة رونالد ريغان الرئاسية في كاليفورنيا: "التهديد الحقيقي على المدى الطويل هو النفوذ المدمر للصين وروسيا. فكروا في المعلومات الدبلوماسية والنفوذ العسكري والاقتصادي الذي يتمتع به كلا البلدين في نصف الكرة الغربي".

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وأضاف: "أمننا القومي ورفاهنا الوطني وهويتنا الوطنية ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه المنطقة. أحيانا ننسى ذلك".

وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل بشكل أوثق مع الشركاء في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك إرسال "فرقها السيبرانية" إلى دول أخرى تطلب المساعدة من واشنطن.

واعتبر أنه من المهم تجديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والتي من شأنها أن تسمح لوكالة الأمن القومي بجمع البيانات الشخصية من الأجانب، مثل رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الهاتف.

المصدر: نوفوستي