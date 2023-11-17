خبير أمريكي: واشنطن فقدت هيمنتها العالمية بسبب سياساتها في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق تشاس فريمان، في مقابلة مع قناة على يوتيوب، إن الولايات المتحدة فقدت هيمنتها العالمية بسبب سياساتها في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأضاف فريمان: "أعتقد أن نقطة التحول التي شهدناها بالفعل في الصراع في أوكرانيا هي أن الولايات المتحدة فقدت دعم الأغلبية العالمية".

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وشدد فريمان على أن الولايات المتحدة، كانت تحظى في السابق بدعم الدول الأعضاء في الناتو واليابان وكوريا الجنوبية، لكنها الآن تخسر حتى هذا الدعم.

ويعتبر الدبلوماسي السابق، أن هذا الوضع كان بمثابة "نقطة تحول" في علاقات الولايات المتحدة مع العالم كله.

قبل ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سامرز لوكالة بلومبرغ إن هناك دلائل "مثيرة للقلق" على أن واشنطن باتت تفقد نفوذها العالمي لأن الدول الأخرى تتوحد وبدأت تجتذب الدول المحايدة سابقا.

ووفقا له، أدى التحالف بين روسيا والشرق الأوسط والصين إلى وضع خطير بالنسبة للهيمنة الأمريكية، لأن "الجانب الأمريكي من التاريخ" مقفرا وخاليا بشكل متزايد.

المصدر: نوفوستي