15 ساعة من المباحثات بين الرئيسين الروسي والصيني خلال شهر

قال السفير الروسي في بكين إيغور مورغولوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين أمضى مع نظيره الصيني شي جين بينغ ما مجموعه 15 ساعة خلف طاولة المحادثات في أكتوبر، بما في ذلك على انفراد.

وأشار السفير، في مقابلة مع صحيفة غلوبال تايمز الصينية، إلى أن أهم الأحداث على جدول الأعمال الثنائي خلال العام الماضي كانت الزيارات المتبادلة بين رئيسي الدولتين.

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وأضاف السفير: "في البداية، قام الرئيس شي جين بينغ - بعد عشرة أيام من إعادة انتخابه لهذا المنصب – بزيارة دولة إلى روسيا. وفي أكتوبر، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كضيف شرف، في أعمال المنتدى الثالث رفيع المستوى للتعاون الدولي في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وتابع السفير الروسي في الصين القول: "بشكل غير مسبوق، أمضى الزعيمان ما مجموعه خمس عشرة ساعة على طاولة المحادثات، بما في ذلك على انفراد في شهر أكتوبر".

وأشار مورغولوف، إلى أنه نتيجة لهذه الاتصالات التي اتسمت بطابع الثقة، تم تأكيد المسار الاستراتيجي للعلاقات الروسية- الصينية، وتم تحديد المسارات الرئيسية لمواصلة تطوير مجمع العلاقات الثنائية بأكمله.

المصدر: نوفوستي