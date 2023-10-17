زاخاروفا: لقاءات بوتين وشي لم تتقيّد بالرسميات أبدا

أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن اللقاءات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ لم تتقيد يوما بالرسميات، واتسمت بتلقائيتها وصدق مشاعرها.

وأكدت زاخاروفا في حديث لصحيفة Global Times، أنه في ظل الوضع الدولي الراهن باتت لقاءات الرئيسين ومحادثاتهما أكثر أهمية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن أي اتصال بين بوتين وشي يمثل فرصة لتنسيق المواقف بشكل جوهري، وتحليل التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات المعقودة وإقرار مشاريع تعاون جديدة أوسع نطاقا.

وأضافت: "مثل هذه الاجتماعات لم تتسم يوما بالطابع الرسمي، وأصبحت أكثر أهمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، كما أنها تسهم في تعزيز العلاقات بين بلدينا".

ووصل الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد"، حيث سيجري بوتين وشي مباحثات شاملة ستطال مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، والتطورات على الساحة الدولية.

وينعقد المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد" في الذكرى العاشرة لإطلاقه بمبادرة من الرئيس الصيني شي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن المباحثات المزمعة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، ستشمل مختلف جوانب العلاقات بين موسكو وبكين.

المصدر: RT