الكرملين: بوتين سيجري مباحثات مع رئيسي في موسكو يوم 7 ديسمبر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي في موسكو يوم الخميس 7 ديسمبر مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وردا على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء المباحثات يوم الخميس، أضاف بيسكوف: "نعم، أستطيع أن أؤكد ذلك. في الواقع، ستعقد المباحثات الروسية -الإيرانية في 7 ديسمبر في موسكو".

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ولم يعلق بيسكوف على هل سيتم خلال المباحثات التطرق للمسائل المتعلقة بالنفط، وقال: "لا أستطيع أن أخبركم بعد، الآن يتم وضع اللمسات النهائية على جدول أعمال اللقاء".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن رئيسي سيزور موسكو في 7 ديسمبر بدعوة من نظيره الروسي.

وبحسب الوكالة، يعتزم الطرفان مناقشة التعاون في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي، لا سيما القضية الفلسطينية وآخر الأحداث في قطاع غزة.

المصدر: تاس