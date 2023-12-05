الجمعية العامة تتبنى قرارا روسيا بالامتناع عن نشر أسلحة في الفضاء

تبنت الجمعية العامة قرارا قدمته روسيا يدعو الدول لعدم نقل أسلحة للفضاء، وصوتت 127 دولة لصالح المبادرة، وعارضتها 51 دولة، وامتنع ممثلو 6 دول عن التصويت.

وقدمت روسيا مشروع قرار بعنوان "عدم البدء بنشر الأسلحة في الفضاء" نيابة عن عدد من الدول، بما في ذلك بيلاروس، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وسوريا، والبرازيل، وكازاخستان.

وبموجب نص الوثيقة، تحث الجمعية العامة جميع الدول، وخاصة تلك التي تمتلك قدرات فضائية، على النظر في إمكانية "التعبير عن الالتزام السياسي بألا تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء الخارجي".

وأشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا إلى ضرورة البدء بسرعة في العمل على مشروع المعاهدة المحدثة بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، الذي قدمته الصين وروسيا في مؤتمر نزع السلاح في عام 2008، وأكدتا على ضرورة منع سباق التسلح في الفضاء.

المصدر: نوفوستي