نيكاراغوا تستدعي سفيرها لدى الأرجنتين احتجاجا على تصريحات إدارة الرئيس المنتخب

استدعت نيكاراغوا سفيرها لدى الأرجنتين احتجاجا على تصريحات إدارة الرئيس الليبرالي المنتخب، خافيير ميلي، بحق إدارة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا.

وقال وزير خارجية نيكاراغوا، دينيس مونكادا، في بيان إنه "في مواجهة تصريحات وعبارات متكررة للحاكمين الجدد، مضت الحكومة في سحب سفيرها كارلوس ميدنسي"، موضحا أن ذلك سيتم بمفعول "فوري".

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ولم تدع إدارة ميلي لا أورتيغا ولا قادة كوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية والصين إلى حفل تنصيبه الذي سيقام الأحد.

وكان ميلي قد أعلن أنه لن يسعى لتعزيز "العلاقات مع شيوعيين"، مسميا تلك البلدان الخمسة.

وفي وقت سابق أعرب الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو عن "خيبة أمله" إزاء فوز ميلي في الانتخابات بالأرجنتين.

ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في 10 ديسمبر الجاري، خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.

المصدر: ا ف ب