البرازيل تطالب الرئيس الأرجنتيني الجديد بالاعتذار عن إهانة رئيسها

أعلن الوزير ورئيس إدارة العلاقات العامة البرازيلية باولو بيمينتا، أنه يجب على رئيس الأرجنتين الجديد خافيير ميلي، الاعتذار عن الإساءة بحق رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال بيمينتا: "سأتصل به بعد أن يعتذر لي فقط. لقد أهان الرئيس لولا بشكل غير مبرر. كرئيس منتخب، عليه أن يتصل ويعتذر. وبعد ذلك، سأفكر في إمكانية الحديث".

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وذكر ميلي أنه يعتزم في سياسته الخارجية التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع وقف العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين، مثل الصين والبرازيل. وكان الدافع وراء ذلك هو أنه لا يريد التعامل مع الشيوعيين والاشتراكيين.

وانتقد ميلي شخصيا لولا دا سيلفا أكثر من مرة، ووصفه بأنه "فاسد".

وتمنى لولا دا سيلفا أمس حظا سعيدا للرئيس الجديد للأرجنتين، على الرغم من أن الأخير لا ينوي الحفاظ على العلاقات مع البرازيل وتطويرها.

المصدر: نوفوستي