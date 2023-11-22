الرهان على معجزة: ماذا جرى حتى صار شعبويٌ متطرفٌ رئيسًا للأرجنتين؟

تحت العنوان أعلاه، كتبت لودميلا بلوتنيكوفا، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول خيبة الأمل التي تنتظر الأرجنتين من الرهان على وعود ميلي الانتخابية.

وجاء في المقال: لم يتم الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في الأرجنتين بعد، ولكن فرز ثلاثة أرباع بطاقات الاقتراع يصب في مصلحة الشعبوي اليميني خافيير ميلي.

ولكن، بحسب الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف، سيكون من الصعب على ميلي تحقيق وعوده. فقال:

"لدى ميلي قناعات يمينية، ومنطلقه شعبوي، وهو يعد بكل شيء دفعة واحدة، ويقترح خططًا جذرية لإعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع والواقع الأرجنتيني. لقد ظهر الشعبويون اليمينيون كثيرًا على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة. يمكن أن نتذكر هنا دونالد ترامب وجائير بولسونارو. الآن، لدى الأرجنتين شعبوي يميني خاص بها. وهو من الأكثر تطرفاً في آرائه ومعتقداته ويقترح إصلاحات جذرية للغاية، بما في ذلك التخلي عن العملة الوطنية والتحول إلى الدولار. لن يتمكن من تحقيق ذلك كله. لكنه في الحقيقة سيحاول تحقيق ذلك. نعم، لديه تعليم اقتصادي، لكن هذا لا يعني أن لديه الكفاءة لحكم البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحتفظ حزبه بأكبر تمثيل في البرلمان، ما يعني أنه سيتعين عليه التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الأخرى، وهذا ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير غلواء خطط إصلاح الاقتصاد الأرجنتيني. الوضع في الأرجنتين ليس في أحسن حالاته، والتضخم مرتفع للغاية، والعملة الوطنية تنخفض قيمتها، والركود ضارب أطنابه. بدافع من اليأس، إلى حد كبير، صوت الناخبون لهذا الراديكالي لتولي رئاسة للبلاد، معتقدين بأنه علاج سحري. لكن قد يتبين أن العلاج، ممثلا بميلي، أسوأ وأكثر إيلاما بالنسبة للأرجنتين من المرض نفسه".

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