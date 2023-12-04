 
مباشر

القضاء الإسباني يفتح تحقيقا في تسريب معلومات سرية للولايات المتحدة

أخبار العالم

القضاء الإسباني يفتح تحقيقا في تسريب معلومات سرية للولايات المتحدة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wjd1

فتح القضاء الإسباني تحقيقا مع عدد من عملاء مركز الاستخبارات الوطني (CNI) وذلك عل خلفية تسريب معلومات سرية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "El Confidencial" نقلا عن مصادر قريبة من القضية، التي يجري التحقيق فيها بسرية تامة، أن موظفي جهاز الاستخبارات يخضعون الآن للتحقيق في قضية تسريب معلومات سرية.

وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن اعتبار تصرفهم خيانة، في حال ثبوت تجسسهم لصالح دولة أجنبية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 عاما.

وقد أثار الحادث غضب وزارة الدفاع الإسبانية، وهي الوزارة التي يتبعها المركز الاستخباراتي الوطني.

وكتبت الصحيفة أن مدريد تعتقد أن دولة متحالفة مع إسبانيا، مثل الولايات المتحدة، كان بإمكانها ببساطة طلب المعلومات عبر القنوات الرسمية بدلا من الاتصال سرا بالعديد من الموظفين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا