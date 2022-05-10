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إسبانيا.. إقالة مديرة أعلى وكالة استخبارات على خلفية قضية تجسس

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إسبانيا.. إقالة مديرة أعلى وكالة استخبارات على خلفية قضية تجسس
AP
رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز
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أفادت وسائل إعلام إسبانية، بإقالة مديرة أعلى وكالة استخبارات في البلاد عقب اكتشاف حالتي اختراق لهواتف سياسيين.

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وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية إي إف إي ووسائل إعلام أخرى أن مجلس الوزراء الإسباني وافق على إعفاء باز إستيبان من منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطني الإسباني.

ويأتي القرار بعد اعتراف إستيبان الأسبوع الماضي في جلسة مغلقة للجنة برلمانية باختراق وكالتها بشكل قانوني هواتف العديد من الانفصاليين الكتالونيين بعد الحصول على إذن قضائي.

وتخضع وكالتها أيضا للتدقيق بسبب ما كشفت عنه الحكومة مؤخرا من اختراق الهواتف المحمولة لكل من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير دفاعه ببرنامج تجسس بيغاسوس من قبل قوة "خارجية".

المصدر:AP

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