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إسبانيا.. تعرض هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع لتجسس "خارجي"

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إسبانيا.. تعرض هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع لتجسس
AFP
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أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز، تعرضت لتنصت "خارجي"، عبر برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

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ووصفت الحكومة في بيان، التنصت على الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع، باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، بأنه "تدخل غير شرعي".

وبحسب وكالة "فرانس برس" أكد فيليكس بولانوس، وزير شؤون الرئاسة الإسبانية، النبأ، قائلا: "هذا ليس افتراضا، إنها وقائع خطرة للغاية سجلت في العام 2021"، مضيفا: "نريد أن تتحقق العدالة".

المصدر: أ ف ب 

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