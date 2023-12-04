أذربيجان تستخدم الجرذان المدربة في إزالة الألغام في قره باغ

قال فرهاد إيساييف، ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة الألغام الأذربيجانية، إن خبراء هذه المؤسسة يستخدمون الجرذان المدربة خصيصا لتطهير أراضي قره باغ من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأضاف إيساييف: "في عملية تطهير أراضي قره باغ من الألغام، يتم استخدام الكلاب والجرذان المدربة خصيصا على المتفجرات".

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وأشار إيساييف، في كلمته أمام الطاولة المستديرة "حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الألغام في أذربيجان"، إلى أنه في الوقت نفسه، يتم استخدام الحفارات المدرعة، وكذلك مركبات إزالة الألغام من طراز Revival-B وRevival-T الأذربيجانية، في نفس العملية.

ووفقا له، منذ عام 2020 حتى الوقت الحاضر، بلغ عدد المصابين نتيجة تفجير الألغام، 337 شخصا في قره باغ، توفي 65 منهم، بما في ذلك 50 مدنيا .

وشدد إيساييف، على أنه تم بشكل إجمالي تم تسجيل 197 حالة انفجار ألغام، 56 منها حدثت على خط التماس السابق، و141 بعيدا عنه.

وفي وقت سابق، قدم الجانب الأرمني لأذربيجان مخططات حقول الألغام في بعض مناطق قره باغ، لكن سلطات أذربيجان تؤكد أنها عديمة الدقة.

المصدر: نوفوستي