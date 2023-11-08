بصحبة عقيلته ونجله.. علييف يحضر عرضا عسكريا في قره باغ (صور+فيديو)

أشرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على عرض عسكري في قره باغ الأربعاء، بعد أسابيع على استعادة جيشه منطقة قرة باغ من الأرمن في إطار هجوم خاطف.

ونشر مكتب الرئيس صورا للقوات الأذربيجانية وفرقة موسيقية عسكرية ضمن تشكيلة العرض في الساحة الرئيسية في خانكندي (ستيباناكيرت حسب التسمية الأرمنية السابقة).

وظهرت في الصور الأعلام الأذربيجانية مرفوعة أمام مبنى كان يضم مكاتب القيادة الأرمنية في قره باغ، مع شعار أذربيجان فوق المبنى العائد إلى الحقبة السوفياتية.

وجاء في بيان للرئاسة بأن السيدة الأولى مهريبان علييفا التي تشغل منصب النائب الأول لرئيس البلاد حضرت المراسم إلى جانب حيدر، نجل الرئيس.

وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على الجيب الأذربيجاني الذي كان يقطنه الأرمن، في 2020 وفي التسعينيات.

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ويصادف الأربعاء ذكرى مرور ثلاث سنوات على انتصار أذربيجان الساحق في حرب الأسابيع الستة مع أرمينيا التي استعادت باكو على اثرها مناطق واسعة سيطرت عليها القوات الأرمنية على مدى ثلاثة عقود.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت باكو هجوما لاستعادة باقي المنطقة وبعد أقل من يوم من القتال، ألقت السلطات الأرمنية في قره باغ سلاحها ووافقت على إعادة الاندماج مع أذربيجان.

وغادر كامل سكان المنطقة الأرمن تقريبا (أكثر من 100 ألف شخص) في الأيام التي تلت، ما أثار أزمة لاجئين كبيرة في أرمينيا.

وفشلت المحادثات التي جرت برعاية دولية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين البلدين الخصمين في القوقاز في تحقيق اختراق حتى الآن.

المصدر: أ ف ب