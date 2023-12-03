قال فلوريان فيليبو زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، على صفحته في الشبكة الاجتماعية X (تويتر سابقا)، إن وسائل الإعلام في فرنسا غيرت تماما خطابها حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف فيليبو: "حدث تغيير كامل في السرد في وسائل الإعلام الفرنسية. سابقا تعرضنا للإهانة على مدى 18 شهرا لأننا تجرأنا على الحديث عن هزيمة فلاديمير زيلينسكي الواضحة والحاجة الواضحة لوقف المذبحة، وضرورة وقف إمداد نظام كييف بأسلحتنا وضخ الأموال إلى هناك".

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وأشار السياسي الفرنسي إلى أنه كان يجب على أوكرانيا الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا.

في السابق ، صرح فيليبو مرات عديدة بأنه يجب على الغرب التوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، ويجب عليه المساهمة في حل سلمي للصراع.

المصدر: تاس