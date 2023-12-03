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الجيش الروسي يصد هجمات شنتها ثلاثة ألوية أوكرانية

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الجيش الروسي يصد هجمات شنتها ثلاثة ألوية أوكرانية
Sputnik
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قال ألكسندر سافتشوك رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "وسط" الروسية إن هذه القوات تمكنت من التصدي لهجمات شنتها 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي.

وأضاف الضابط في حديث لمراسل "تاس": "قامت وحدات تابعة لمجموعتنا، في مناطق منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، بالتصدي لهجمات مجموعات اقتحامية من الألوية الميكانيكية 60 و63 و67 التابعة للقوات الأوكرانية.

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وأشار سافتشوك إلى أن خسائر العدو خلال ذلك، بلغت أكثر من 100 من القوميين المتطرفيين الأوكرانيين واستسلم 8 منهم.

ووفقا له، تمكن الجيش الروسي خلال السجال المدفعي مع العدو، من تدمير أكثر من 30 قطعة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع طواقمها، بالإضافة إلى ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات.

المصدر:  تاس

 

 

 

 

 

 

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