قال الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ديفيد بترايوس، أن أوكرانيا لم تتمكن من تحقيق اختراق خلال "الهجوم المضاد" بسبب التأخير في توريد الأسلحة الغربية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"أن كييف "فشلت، للأسف، في تحقيق اختراق لأن الدول الغربية لم تسلم الأسلحة إلى أوكرانيا"، مبينا أن من بين أسباب فشل الهجوم المضاد، على وجه الخصوص "عقبة بتوريد الدبابات والذخائر العنقودية والطائرات".

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وتابع أنه "لم يدرك أحد حقا ويقدر حجم حقول الألغام" في روسيا، التي تمكنت من تنظيم "تشكيل دفاعي في خطوط عديدة".

في 30 نوفمبر، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، بأن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لم يحقق النتائج المأمولة في كييف.

المصدر: تاس