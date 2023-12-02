ضابط إيطالي متقاعد يصف الوضع في أوكرانيا بهزيمة أخرى للولايات المتحدة

أكد الضابط الإيطالي المتقاعد مؤلف كتاب "الموت من أجل الناتو"، فابيو فيلوميني، أن الوضع الحالي في أوكرانيا أصبح دليلا واضحا على هزيمة أخرى للولايات المتحدة.

وقال فيلوميني إن "الولايات المتحدة هي المكون الرئيسي للنزاع في أوكرانيا وبالتالي فإن أول الأطراف المهتمين بها هي الولايات المتحدة. وسيعتمد الكثير من تطور الأحداث الإضافي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل. ويمكن للمرء أن يأمل، ونظرا للوضع العام وبدء الصراع الثاني في الشرق الأوسط، فإن المجتمع الدولي، الغرب سيئ السمعة، سيبدأ في تغيير مواقفه وتوجهاته".

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وأضاف: "من الناحية العسكرية، كل شيء في حالة من الجمود، والهجوم المضاد فشل بالفعل. ويرى أن السبب هو مزيج من عدة عوامل، أحدها هو عدم الاستعداد".

وأكد أن "الجنود لا يصنعون من التصفيق لاستخدام أسلحة جديدة، يتطلب الأمر الإعداد والتدريب، ولا يتطلب التدريب تكاليف مالية فحسب، بل يتطلب أيضا موارد الطاقة وتدريب نفسي".

وتابع فيلوميني: "بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الوضع الأوكراني يمثل هزيمة أخرى، حيث فشل "الناتو" في أفغانستان وليبيا وفي العديد من المجالات".

المصدر: تاس